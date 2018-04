Rechter zet gemeente aan werk in woonbootkwestie

Overlijden Gerard Logtenberg is verlies voor Wijthmen

6:00 Koster, doodgraver, klusjesman, voetbal- én volleybaltrainer. Gerard Logtenberg uit het dorp Wijthmen in de gemeente Zwolle pakte alles aan en niets was hem teveel. ,,Een typische Wijthmener vrijwilliger, een verlies voor de gemeenschap." Logtenberg overleed vorige week donderdag onverwacht. Hij is 71 jaar geworden.