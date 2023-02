Rechterlijke dwaling in zaak rond dood Zwolse weduwe Tillema? ‘Geen bewijs dat hij haar heeft gedood’

MET VIDEO Nico (53) uit Heino host al jaren in zijn eentje in de carnavals­op­tocht: ‘Kan hier mijn ei kwijt’

Een metershoog skelet dat boven het publiek uittorent. Erachter een kleiner skeletje dat het gevaarte van 300 kilo voortduwt. Te midden van carnavalswagens met soms tientallen mensen erop, is Nico Neplenbroek uit Heino in z’n eentje een opvallende verschijning tijdens de Sallandse Carnavalsoptocht in Raalte. Toch geniet hij met volle teugen. ,,Ik kan hier mijn ei in kwijt.”