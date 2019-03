Rechtse coalitie in Overijssel met Forum voor Democratie lijkt kansrijk

Meisje door brandweer­lie­den uit de IJssel bij Zwolle gehaald

18:31 Hulpdiensten zijn donderdagmiddag uitgerukt voor een melding van een persoon te water in de IJssel nabij de Hanzeboog in Zwolle. De melding kwam aan het eind van de middag binnen. Het bleek te gaan om een meisje dat in het IJsselwater terecht was gekomen.