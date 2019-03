Rechtszaak Zwolse busverkrachter stilgelegd na wraking rechtbank

De zogenoemde wrakingskamer van de Zwolse rechtbank buigt zich over het verzoek en komt binnen twee weken met een uitspraak. Als de rechters vervangen moeten worden betekent dat een forse vertraging van het proces.

Het wrakingsverzoek werd gedaan tijdens het bekijken van de beelden van de bewakingscamera in de bus. Waarom raadsman Derk Hassink van de verdachte twijfelt aan de objectiviteit van de rechters is niet duidelijk. De zitting speelde zich namelijk achter gesloten deuren af, ook op verzoek van de raadsman. Dit omdat de - weliswaar meerderjarige - verdachte qua ontwikkelingsniveau nog een kind is. Hassink wil tegenover de Stentor geen toelichting geven op zijn wrakingsverzoek. ,,Geen enkele media-aandacht is in het belang van mijn cliënt, die extra bescherming behoeft. Daarom wil ik inhoudelijk ook niet ingaan op het hoe en waarom van het wrakingsverzoek.”

Spanning

De ouders van de aangeefster - die anoniem willen blijven en ook hun woonplaats niet bekend willen maken - zijn teleurgesteld over het verloop. ,,De gang naar de rechtbank is al beladen, dat geeft al veel stress en spanning. We hoopten dat er nu eindelijk een uitspraak zou komen. Maar nu zijn we weer geen stap verder dan een half jaar geleden. En dit is al de derde keer dat we dit meemaken.” Hij doelt erop dat de verdachte vorig jaar na een kort voorarrest werd vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak, en dat de behandeling van die rechtszaak in november 2018 ook al werd verdaagd. Toen omdat een psychologisch rapport over de verdachte nog niet klaar was.