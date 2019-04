Reclameoffensief voor wonen in Stadshagen in Zwolle op YouTube

,,Ruim voor de crisis bestond al een werkgroep vanuit de gemeente en een aantal marktpartijen dat in Stadshagen samenwerkt. Ook op het gebied van gebiedspromotie. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen belang, maar er is een gezamenlijk belang om de wijk op de kaart te zetten. Het is niet een kwestie van bakstenen verkopen, maar je bent bezig een nieuwe leefomgeving te creëren. Dat gaat over de totaalbeleving van de hele wijk. Natuurlijk wil je een gaaf huis, maar waar dat huis zich bevindt en hoe je in die wijk kunt wonen is net zo belangrijk. Als je een hele nieuwe wijk creëert, begin je altijd met zo'n promotieplan.’’

,,Je bouwt een merk. We zijn ook nog steeds bezig met nieuwe wijken binnen Stadshagen. Dat proces blijft dus ook iedere keer doorgaan. Als je een merk bouwt, zit de kracht natuurlijk in de herhaling. Bovendien worden doelgroepen duidelijker, net als de voorzieningen. Je werkt naar een DNA toe. Gebiedspromotie gaat uiteindelijk over in de promotie van een specifiek project. Vervolgens ga je van een omgeving naar een huis en van een huis naar een thuis.’’

,,We proberen telkens verrassend te zijn en we blijven inspelen op ontwikkelingen in de markt. Zo'n filmpje spreekt weer een andere doelgroep aan dan een advertentie in een magazine. We kijken wat op dit moment interessant is om ons te uiten. In het verleden hebben we ook in abri's gehangen, we hebben flyers verspreid. Zo'n YouTube-filmpje is dan ook een manier.’’