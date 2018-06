Recordaantal deelnemers Thor Run Zwolle

Waarschu­wing voor psychologe die relatie kreeg met ex-tbs'er

14:35 Eerst behandelde de psychologe uit de omgeving van Zwolle de tbs'er en later, na behandeling, raakte ze zwanger van hem. Moet dat kunnen? Dat was in maart de vraag aan het tuchtcollege, dat klachten behandelt over het medisch handelen van zorgverleners.