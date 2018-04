Recordaantal klachten over leeftijdsdiscriminatie

Het aantal klachten van leeftijdsdiscriminatie door werkgevers in Overijssel en Gelderland groeit explosief. Bij antidiscriminatie meldpunt Artikel 1 kwamen vorig jaar 106 meldingen binnen van leeftijdsdiscriminatie in de twee oostelijke provincies. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van 2015.

Een alarmerende toename, stelt Marten Verheijen van Artikel 1 Overijssel. Toch is hij voorzichtig met het trekken van conclusies. ,,Louter op basis van deze cijfers is het moeilijk te bepalen of leeftijdsdiscriminatie steeds erger wordt. Het kan ook zijn dat mensen door voorlichtingscampagnes sneller geneigd zijn het te melden. Wel is het zo dat het bij 15 procent van de klachten die bij ons binnen komen om leeftijdsdiscriminatie gaat. Dat was een paar jaren geleden nog maar 5 procent.”

Vacatures

Artikel 1 is alert op leeftijdsdiscriminatie en speurt actief naar vacatures die de regels overtreden. Na een klacht van een werkzoekende wordt altijd contact opgenomen met het betreffende bedrijf. ,, Als er een grondige onderbouwing is dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie kunnen we naar het College voor de Rechten van de Mens stappen”, aldus Verheijen.

In Flevoland is het aantal klachten van leeftijdsdiscriminatie licht gestegen. Het Bureau Gelijke Behandeling kreeg vorig jaar 43 meldingen van leeftijdsdiscriminatie, tegenover 40 in 2015.

Vooroordelen

Volgens arbeidsmarktadviseur Marieke Schramm van het UWV in de regio Zwolle hebben veel bedrijven negatieve vooroordelen over oudere werknemers. ,,Ze denken vaak ten onrechte ze eerder ziek zijn of minder snel bij leren. Ook is er weinig oog voor de positieve kanten van een oudere medewerker. Die zijn vaak loyaler aan de baas dan een jongere.”

Nu de economie aantrekt en de werkloosheid snel daalt, profiteren vooral ‘jongere’ werknemers daar van.