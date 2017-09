Recruitment, maatpakken en Louboutins; deze ondernemer komt naar Zwolle

Helmig Heerink verruilt Amsterdam - waar hij woont en werkt in zijn recruitmentkantoor aan de Herengracht - voor Zwolle. Op 1 november opent hij een vestiging met vier personeelsleden aan het Rodetorenplein (Hopmanshuis) in Zwolle. Hij neemt de maatpakken, merkhorloges en Moët-champagne mee.

In een vacature staat dat er een goed basissalaris wordt geboden, een bonussysteem, een luxueus kantoor 'met natuurlijk een bar en absurde muziekinstallatie', 27inch iMacs, 'uitzicht op de oude Zwolse binnenstad vanuit luxe, lederen bureaustoelen' betaalde vrijdagmiddagborrels 'die soms uit de hand lopen', maatpakken, Louboutin-schoenen, stedentrips, sterrenlunches en horloges. Is Zwolle wel klaar voor dit soort wervingsteksten?

,,In Amsterdam kijkt men hier niet zo van op en ik voel er wel wat voor om die aspecten binnen de recruitmentcultuur, de Randstadcultuur wellicht, te introduceren.''

Waarom Zwolle?

,,Na vijf jaar extreme hectiek ben ik de nuchtere oostelijke aard steeds meer gaan missen.''

Wat doet Quades precies?

,,Wij matchen vraag naar- en aanbod van hogere IT-profielen op de arbeidsmarkt. Dat is hard werken, want zoiets vergt kennis, een bepaalde mentaliteit en sociale vaardigheden. Netwerken, verbinden. Dat is in Amsterdam haast een way of life. Soms de tablet erbij pakken op zondag hoort erbij. Net als het vieren van succes.''

Een beetje als in de film The Wolf of Wallstreet?

,,Eén van mijn favoriete films, ik heb die gister weer eens gekeken! Ja, een beetje, maar dan zonder de excessen. Het is de uitstraling die me aanspreekt in de film, de werkethiek. Met liefde voor kwaliteit en het uitdragen van succes. Iets wat in Amsterdam bijna normaal is, eigenlijk. Maar als ik teveel weerstand voel in Zwolle, pas ik de teksten aan. Misschien ben ik er iets te lang weggeweest...''

Je komt hier vandaan?

,,Ik ben er geboren, maar heb daarna in Haaksbergen gewoond en in Enschede gestudeerd. De laatste vijf jaar zat ik dus in Amsterdam. Daar heb ik mezelf binnen de recruitmentwereld opgewerkt van trainee tot eigenaar van een eigen organisatie.''

Ben je zo'n snelle jongen geworden van champagne, oesters, strakke maatpakken en Vespa's?

,,Dat beeld zou je bijna krijgen, he? Tja, ik heb een zwak voor lekkere, goede, mooie dingen. Voor kwaliteit. Mijn vriendin zit me soms veelbetekenend aan te kijken als ik in mijn maatpak naast haar sta. Maar met beide benen op de werkvloer, hoor, ik denk dat ik een beetje tussen Amsterdam en Zwolle in zit.''

Wel fijn dat driesterrenrestaurant De Librije om de hoek ligt vanaf 1 november.

,,Zeker, hoef ik niet meer zo ver te lopen! Maar even door alle beeldvorming heen: ik zoek vooral mensen die goed en hard kunnen werken, hoor.''