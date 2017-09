Redacteuren lokale omroepZwolle laan uitgestuurd

Het ontslag wordt bevestigd door voorzitter Gert-Jan Weierink. ,,We zijn zeer teleurgesteld'', is het enige dat eindredacteur Merel Faber kwijt wil over het besluit van de omroepbestuurders.

Deze krant maakte recent openbaar dat er een groot verschil van mening is over onder meer hantering van het redactiestatuut. De hoofd- en eindredacteuren verwijten de bestuursleden ook solistisch optreden, gebrekkige informatieverstrekking en onvolledig informeren van de redactieraad. Voorzitter Hoofd- en eindredactie van de lokale omroep vroegen om het vertrek van bestuursleden Martin Koekenberg (commercie) en Weierink. Gert-Jan Weierink noemde eerder deze week de beschuldigingen 'zwaar overdreven'.

Bevoegdheid

Volgens de vier redacteuren Merel Faber, Jeroen van Gils, Rob Dokter en Martin van der Hooft die de verklaring gisteravond ondertekenden, is het bestuur niet gerechtigd de redacteuren naar huis te sturen. Maar bestuurder Weierink denkt daar heel anders over. In feite is de redactie nooit geformaliseerd, zegt hij, ,,ze heeft geen juridische status. Het bestuur heeft dat wel''. De voorzitter maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van de omroep. Het zou slechts om een klein groepje redacteuren gaan dat nu vertrekt, hoeveel is niet duidelijk. Hij wil met de overgebleven redacteuren werken aan een betere verslaglegging van het Zwolse nieuws.