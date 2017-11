Redders van de pukkelpompoenen

Moeders mooiste zijn ze niet, de 1800 'pukkelpompoenen' uit het Groningse Onstwedde die vrijdag en zaterdag voor een euro per stuk over de toonbank gaan. Na een fikse hagelbui kon de familie Luring maar liefst 125.000 biologische pompoenen niet meer via de reguliere kanalen kwijt, omdat ze vanwege de opgelopen pukkels niet verkoopbaar zouden zijn.

De online actie, onder de noemer ' Pompoenredders Zwolle ', had succes, 1500 stuks werden al gereserveerd. Ook fietst hij vrijdagmiddag nog even een rondje langs de restaurants in Zwolle. ,,Als ze willen, kunnen ze nog een bestelling plaatsen bij ons."

Slow Food Zwolle

In het dagelijks leven is Aalbers stagedocent, maar daarnaast zet hij zich als lid van Slow Food Zwolle in voor streekproducten en duurzaam voedsel. ,,We doen wel vaker dit soort guerilla-acties. Het thema daarbij is altijd meer waarde geven aan ons voedsel. We staan als consumenten te ver af van ons voedsel. De supermarkten willen deze pompoenen bijvoorbeeld niet afnemen, omdat ze denken dat de consument het niet wil. Terwijl er met de smaak niets mis is."