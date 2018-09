Reddingsplan voor 'verloren groep' op Zwolse huizenmarkt?

Welzorg blijft zorghulp leveren in Zwolle

6:49 Zwolle komt niet van Welzorg af. Het bedrijf blijft na 1 oktober krukken en rolstoelen leveren in Zwolle. De afgelopen jaren regende het klachten over het zorgbedrijf. Tien gemeenten in deze regio beëindigden de samenwerking met de leverancier van zorghulpmiddelen. Welzorg wil nu in al die plaatsen opnieuw meedingen.