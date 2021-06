Redmer (68) uit Zwolle bouwde graag een podium voor een ander: ‘Hij leerde ons geduld hebben’

KAMPS DOET RECHT Pakketbe­zor­ger zónder rijbewijs loopt bij Zwolle tegen de lamp, met paspoort van zijn broer

8 juni Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over identiteitsfraude.