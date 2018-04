Redt omscholing de krappe arbeidsmarkt in Zwolle?

Video Dock24: nieuw startpunt voor participa­tie in Zwolle

7:05 Dock24 is de naam van een nieuw Zwols welzijnsinitiatief aan de Gasthuisdijk 24 in Zwolle. Travers Welzijn en samenwerkingspartners hebben er het voormalige postsorteercentrum betrokken. Daar is nu een naai-atelier neergestreken. Binnenkort komen er onder meer een auto-reparatiewerkplaats en een werkplek voor ict'ers bij. Leren en participeren is hier het credo.