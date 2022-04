Reeks concerten leidt pianiste Stéphanie Elbaz langs Dronten, Apeldoorn en Zwolle

De Franse pianiste Stéphanie Elbaz is bezig aan een concertreeks in Nederland. Eerder deze week speelde ze al in Zutphen, vanavond staat Dronten op het programma en volgende week is ze te horen in Apeldoorn en Zwolle.

Stéphanie Elbaz is een internationaal gerespecteerd concertpianiste met een mooie carrière. Ze heeft prominente plaatsen behaald in grote internationale concoursen en is is één van de weinige vrouwen ter wereld die Alkan’s monumentale ‘Concerto for solo piano’ kan spelen. Dit wordt gezien als een van de moeilijkste stukken ooit geschreven voor piano. Elbaz is bovendien het gezicht van het platinamodel van Gary Pons, in 24-karaats goud en platina, dat tegenwoordig de duurste piano ter wereld is.

Eind dit jaar brengt Elbaz een album uit, maar eerst reist ze langs verschillende Nederlandse steden. Tot de werken die de pianiste tijdens de recitals zal uitvoeren, behoort onder meer de ‘Prelude en Fuga in a mineur BWV 543’ van Bach. Ook worden er bekende meesterwerken gespeeld als Schuberts Impromptus en Tsjaikovski’s de Notenkraker.

Zigeunermuziek

Het programma eindigt met Hungarian Rhapsody nr 2 van Franz Liszt, waarin te horen is dat deze Hongaarse componist sterk werd beïnvloed door zigeunermuziek. ‘Het is de bekendste en meest virtuoze van de rapsodieën', aldus de organisatie. ‘Ook wordt het beschouwd als één van de technisch meest veeleisende werken in het solo pianorepertoire.’

Elbaz speelt vandaag in De Meerpaal in Dronten, donderdag 21 april in de Grote Kerk in Apeldoorn en vrijdag 22 april in Academiehuis Grote Kerk in Zwolle. Kaarten kosten 25 euro en zijn te koop via de website.