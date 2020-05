Reeks scooterdiefstallen in Zwolle: politie pakt twee jongens van 15 op

Waarom wel sporten, maar niet naar muziekles? PvdA en cultuur Zwolle willen kinderen tegemoet komen

18:00 Waarom mogen kinderen wel weer naar school en naar de sportclub, maar mogen ze nog niet het theater in? Of muziekles krijgen? Vragen waar het PvdA in Zwolle graag antwoord op wil van het college. De culturele sector staat er voor open: ,,Ze zijn heel erg welkom, cultuur is enorm belangrijk voor de jeugd.”