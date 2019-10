Regen gooit roet in het eten; Marsweg Zwolle langer dicht

Volgens ProRail, die hier een tweede spoorbrug over het viaduct aanlegt vanwege de verdubbeling van de sporen richting het oosten van de stad, zegt dat er veel water onder in de bak kwam te staan waardoor de werkzaamheden in het gedrang kwamen. ‘Er was een buffer in de planning voorzien, maar deze was helaas niet voldoende voor de weersomstandigheden waarmee we te maken hebben gehad‘, zegt ProRail in een persbericht. Er wordt nog geprobeerd om de weg dinsdag weer te openen, maar gezien de weersverwachtingen is niet zeker of dit lukt.