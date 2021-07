Regenboog kleurt de groene engel: Zwolle ontfermt zich over Hardenbergse hongerstaker Saif

Saif is zijn schuilnaam, zijn officiële naam gebruikt hij niet omdat hij als homoseksueel vreest voor zijn veiligheid. Zelfs voor in Duitsland wonende familieleden is hij bang. In 2007 vlucht hij uit de stad Aleppo naar Qatar, waar hij werkt in de horeca en leisure. In 2019 komt hij via Griekenland in Nederland aan, waar hij wordt opgevangen in het azc Hardenberg. Hij wordt erkend als vluchteling (‘statushouder’) en gekoppeld aan de gemeente Hellendoorn, die hem geschikte woonruimte moet aanbieden.