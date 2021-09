Regenboogmanifestatie in Zwolle voor LHBTIQ+ rechten

In het park wordt een LHBTIQ+ vriendelijke zone ingericht. De manifestatie is een reactie op het nieuws uit Polen, waar LHBTIQ+ vrije zones zijn ingesteld en uit Hongarije waar een anti-LHBTI wet in Hongarije. Tijdens de manifestatie wordt aandacht gevraagd voor LHBTIQ+ rechten in binnen- en buitenland.

Een woordvoerder van Amnesty International meldt dat het campagneteam in Zwolle zich voornamelijk inzet voor drie Poolse activisten die mogelijk gevangenisstraf krijgen voor het verspreiden van foto’s van Maria met een regenbooghalo: ,,Er zijn veel berichten over antihomowetgeving in Hongarije en Polen. Onlangs werden er in Amsterdam regenboogvlaggen in brand gestoken. We maken ons erg zorgen. We roepen met de manifestatie mensen op een positieve manier op om in actie te komen en bij te dragen aan verandering.”