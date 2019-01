Regenboogsteden Zutphen, Zwolle en Deventer hijsen géén vlag

De regenboogvlag wordt uit protest tegen de Nashville-verklaring dinsdag bij gemeentehuizen in het hele land gehesen, maar niet in Zwolle en Deventer.

In de Nashville-verklaring staat dat homoseksualiteit en transgenderisme ‘zondig’ is. Het document werd ondertekend door SGP-voorman Kees van der Staaij. Dat leverde een storm van kritiek op. Het Zwolse college boog zich maandag ook over de Nashville-verklaring, maar ging niet, zoals veel andere gemeenten, over tot het uit protest hijsen van de regenboogvlag.

‘Liever een positieve boodschap’

,,Door nu bij deze gelegenheid ad hoc en uit protest de regenboogvlag te hijsen, zou de gemeente zich mengen in een debat dat het gemeentelijk beleid niet raakt en slechts bijdragen aan controverse. Liever zet Zwolle middelen als vlaggen in om een positieve boodschap uit te dragen dat in Zwolle iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn’’. zo luidt een deel van de verklaring in een persbericht.

Het college stelt dat Zwolle één van de eerste Regenboogsteden in Nederland is en dat er een actief LHBTI-beleid wordt gevoerd, onder meer door in gesprek te gaan met sportverenigingen. ,,In Zwolle is iedereen welkom en moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, religie, gender of geaardheid.’’

‘Niet mengen in de ophef’

Ook in Zutphen hangt de regenboogvlag niet uit. Het college kiest ervoor om zich niet te mengen in de ophef, zegt wethouder Mathijs ten Broeke hierover: ,,De gemeente Zutphen is een regenbooggemeente, niet alleen wanneer dit extra in het nieuws is, maar alle dagen van het jaar. De Nashville-verklaring verandert daar niets aan. In Zutphen is een plek voor iedereen, in vrijheid en in veiligheid, daar ben ik trots op.”

Ook Deventer vlagt niet

Ook in Deventer laat de gemeente de regenboogvlag niet wapperen als teken van protest tegen de omstreden Nashville-verklaring. ,,Wij zijn fel tegen deze verklaring, maar vinden het niet nodig nu de regenboogvlag te hijsen. Deventer is 365 dagen per jaar een regenbooggemeente. Bij ons is iedereen even welkom en evenveel waard’’, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman.