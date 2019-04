Regiezitting geeft meer details prijs over Zwolse kruipruimtemoord

Hoofdverdachte

Ook hoofdverdachte Mark de G. is aanwezig. Gekleed in een donkere colbert, wit overhemd en grijze jeans zwijgt De G. vooral. Hij geeft wel antwoord op vragen van de rechter over zijn woning aan de Van Zuylenware. ,,De woning aan de Van Zuylenware is van mij en ja, die is ook beschikbaar voor mij.’’ Wel geeft De G. aan van plan te zijn om zijn huis te verkopen. Mark de G. zit sinds februari vorig jaar vast. Tijdens de zitting blijkt dat De G. twee pistolen in huis had. Een van de twee zou het moordwapen zijn. Daarin is een huls blijven steken. Wapenexperts buigen zich op dit moment nog over de relatie tussen een gevonden veer van het wapen en het achterblijven van een patroonhuls in het vuurwapen. Een lezing is dat de huls bleef steken omdat De G. deze vasthield terwijl hij het wapen af wilde pakken van slachtoffer Deniz.