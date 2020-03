Regio IJsselland oppert samenscholingsverbod jongeren om coronavirus

Groepen jongeren die ondanks alle waarschuwingen samenkomen, moeten kunnen worden bestraft. Dat bepleiten de burgemeesters van de regio IJsselland maandagavond in Den Haag. In Zwolle is dit weekend al een boete uitgedeeld. ,,Gelukkig houdt het merendeel van de mensen zich wel aan de afspraken’’, zegt burgemeester Peter Snijders van de provinciehoofdstad.

Meerdere burgemeesters in het land hebben zich de afgelopen dagen opgewonden over het negeren van de voorzorgsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Grote groepen mensen trokken naar parken, het strand of het bos. In de regio Zwolle viel dat mee, constateerde Snijders. ,,Wel zagen we dat het bij de bouwmarkten erg druk was en dat met name jongeren toch in groepen samenkomen. Door de politie en toezichthouders is meermaals het gesprek aangegaan. In een enkel geval is een boete uitgeschreven.’’

Het is een punt van zorg dat wordt gedeeld door de burgemeesters van Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Zij kwamen maandag opnieuw bij elkaar en zijn 's avonds door Snijders vertegenwoordigd bij een landelijk overleg in Den Haag. Daarop vooruitlopend werd al besloten de paasvuren in de regio te verbieden.

‘Politie kan al best veel doen’

In het overleg is gesproken over specifieke maatregelen voor ‘doelgroepen die het nog niet ernstig genoeg nemen', laat Snijders weten. Hij noemt specifiek groepen jongeren. ,,Wellicht is het handig om op landelijk niveau een samenscholingsverbod te organiseren. Maar ik zeg er ook bij dat de politie op grond van huidige regelgeving al best veel kan doen’’, zegt de burgemeester. ,,We doen vooral een beroep op het gezond verstand. Dat werkt in heel veel gevallen ook.’’

Hoop op duidelijkheid over evenementen na 6 april