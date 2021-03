Regio IJsselland weer naar niveau 'zeer ernstig’: aantal coronabesmettingen neemt toe

Minderja­rig meisje aangerand in trein tussen Zwolle en Olst, twee vrouwen schieten te hulp

2 maart Een minderjarig meisje is op 19 januari aangerand door een onbekende man in de trein tussen Zwolle en Olst. Dat meldt de politie vandaag. Het slachtoffer werd lastiggevallen en tegen haar wil in gezoend.