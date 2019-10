Regio Zwolle gaat 37.000 werknemers ‘upgraden’

Een nieuw album en een optreden in Hedon in Zwolle: Sin­ger-songwriter Marike Jager is terug van weggeweest

8:53 Kinderen en muziek maken. Het klinkt als muziek in de oren. Marike Jager had de smaak te maken en lanceerde het ene na het andere album. Haar kinderwens zette haar echter voor een paar jaar terug op aarde. Na een break van vijf jaar is de Nederlandse singer-songwriter terug met een nieuw album en een clubtour, waarvan de aftrap donderdagavond is in Hedon.