Regio Zwolle Volleybal raakt drie ervaren speelsters kwijt aan VV Utrecht: ‘We zijn zeker niet in paniek’

Gras (26) heeft al werk in Utrecht, Bak (26) woont en werkt in Haarlem en Reinders (27) zoekt na vier seizoenen in Zwolle - verdeeld over twee periodes - een nieuwe uitdaging als diagonaal. Daarmee raakt coach Eric Meijer een wezenlijk deel van zijn basisteam kwijt. De jonge Lotte Bruinsma keert Regio Zwolle Volleybal ook de rug toe. Zij stapt over naar Dynamo, waar ze hoopt op meer speeltijd. In Zwolle is Bruinsma (17) vooral wisselspeelster.