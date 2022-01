Regio Zwolle Volleybal uitgeteld door coronagevallen: ‘We maken ons grote zorgen’

David (27) uit Zwolle schittert in The Voice, maar ziet optreden totaal overscha­duwd worden

David Dam uit Zwolle schitterde vrijdagavond in The Voice of Holland: alle vier de coaches draaiden voor hem terwijl hij het nummer ‘Iris’ van Goo Goo Dolls aan het zingen was. Zijn optreden werd echter totaal overschaduwd door het nieuws dat er sprake zou zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice. De Zwollenaar wil er niet veel over kwijt.

17 januari