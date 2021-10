Regio Zwolle Volleybal zorgt met gekortwiekt team voor verrassing en net niet voor sensatie

Negen woningcor­po­ra­ties rond Zwolle slaan handen ineen: 100 miljoen extra voor woningen

18 oktober Ruim 100 miljoen euro voor extra woningbouw, dat is wat een samenwerking tussen de negen woningcorporaties in de regio rond Zwolle oplevert. Het doel om snel 9000 nieuwbouwwoningen en 900 tijdelijke woningen te creëren is daardoor een stapje dichterbij. ,,Wij staan in de startblokken, maar de gemeenten moeten ons bouwruimte geven.”