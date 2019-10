Regio Zwolle wil Europese steun voor verbetering A28

Grensoverschrijdende corridor A28/A37/E233

Verschillende partijen in deze regio hameren al jaren op noodzaak van aanpak van de te krappe, overvolle A28, mede ook door de komst van een bredere E233 in Duitsland. Die weg loopt in Nederland over in de A37 en bij Hoogeveen in de A28. Daardoor wordt dit deel van het Nederlandse wegennet interessanter voor internationaal vrachtverkeer tussen de Nederlandse havenplaatsen Amsterdam en Rotterdam enerzijds en de Duitse havenplaatsen Bremen en Hamburg anderzijds, met de Baltische staten en Scandinavië als achterland.