Regio Zwolle worstelt alweer met corona: ‘Mensen zijn hier eigenwijs’

De ergernis spat van het gezicht af bij Anna van Dijk (70) uit Genemuiden. Ze komt net bij bakkerij Slager vandaan met een doos gebak in haar handen. Haar man Aart (67) is bijna jarig. ,,We laten de verjaardag maar gewoon doorgaan, vorig jaar hebben we al niets kunnen vieren. We hebben wel getwijfeld, want de besmettingen lopen hier weer aardig op. Helaas.”