‘Regionaal overleg moet omvallen streekziekenhuizen voorkomen’

De provincie Overijssel moet de regie pakken in de discussie over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio. Dat moet problemen zoals het omvallen van streekziekenhuizen voorkomen. Daarvoor pleit het CDA in Overijssel.

De partij wil dat de provincie een regionale ‘zorgtafel’ organiseert met ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging en zorgverzekeraars. De provincie Drenthe nam eerder een vergelijkbaar initiatief.

Volgens gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum is de toekomst van de regionale zorg te belangrijk om alleen aan zorgverzekeraars en Haagse regels over te laten. Hij wijst op de maatschappelijke onrust die vorig jaar ontstond na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland.

Verschraald

,,We zien, ook in Overijssel, dat het zorgaanbod de afgelopen jaren sluipenderwijs is verschraald”, zegt Van Hijum. ,,Om verdere problemen zoals het verdwijnen van streekziekenhuizen te voorkomen, is het goed om als provincie samen met regionale zorgpartijen na te denken over de toekomst van de zorg. Wat is er nodig om mensen in de regio dichtbij te kunnen blijven bedienen? Een concreet voorbeeld: het wordt steeds moeilijker om geschikt zorgpersoneel te vinden in deze regio. Daar moeten we gezamenlijk de schouders onder zetten.”

Streekziekenhuis

Volgens Van Hijum houden zorgverzekeraars en Haagse regels te weinig rekening met de zorgbehoeften in de regio. ,,Wij moeten de regie over de zorg in onze regio meer naar ons toetrekken. Hoe hebben we het hier georganiseerd en wat is er nodig om dramatische situaties zoals het omvallen van een streekziekenhuis te voorkomen? Dat kunnen we alleen voor elkaar krijgen als we gezamenlijk optrekken.”