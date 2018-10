Regionale belboetes schieten door drie miljoen euro-grens

Het boetebedrag voor appende en bellende bestuurders van motorvoertuigen, bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvoertuigen, steeg in deze regio naar dik drie miljoen euro. Overijssel liet daarin ten opzichte van 2016 een stijging zien van ruim 43%, Gelderland van bijna 40%. Flevoland noteerde een minieme toename. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus en de Stentor op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Volledig scherm Het totaalbedrag aan boetes (in euro's) voor het gebruik van een smartphone achter het stuur lag in 2017 op een kleine zeventien miljoen euro. Gelderland (4de plaats), Overijssel (6de plaats) en Flevoland (11de plaats) waren in deze lijst samen goed voor dik drie miljoen euro. © CJIB / LocalFocus

Het CJIB incasseerde over het boekjaar 2017 bijna 75 duizend boetes voor appen of bellen in het verkeer. Daarmee werd bijna zeventien miljoen euro geïncasseerd. Ook blijkt uit de cijfers van het CJIB dat het aantal boetes in Gelderland toenam met 39,44% (Van 5.773 in 2016 tot 8.050 in 2017) en in Overijssel met 30,89% (van 2.597 tot 3.708). Flevoland bleef met 1.436 boetes in 2017 tegen 1.424 in 2016, ongeveer op hetzelfde niveau (toename van 0,84%).

Omdat de hoogte van een boete afhankelijk is van het vervoermiddel van de overtreder, variëren bedragen per overtreding van negentig tot honderddertig euro. Vandaar dat het stijgingspercentage van bedragen binnen een provincie kan verschillen ten opzichte van het absolute aantal boetes.

Wat de hoogte betreft van de boetebedragen in deze regio, steeg die van Overijssel in 2017 (845.270 euro) ten opzichte van 2016 (590.590 euro) het hardst: 43,12%. Gelderland noteerde met 1.835.005 euro in 2017 ten opzichte van 2016 (1.314.730 euro) een stijging van 39,57%. Flevoland pluste het lichtst: 0,83%: (van 325.000 euro naar 327.690 euro). Zuid-Holland is overigens zowel qua aantal boetes (18.119) als boetebedrag (4.095.150 euro) koploper.

Volledig scherm Het aantal geïncasseerde boetes voor appen en bellen in het verkeer, weergegeven per provincie. © CJIB / LocalFocus

Het is het tweede jaar op rij dat er over de hele linie in Nederland meer boetes werden uitgeschreven voor appen of bellen in het verkeer. Een belangrijke reden daarvoor, volgens politiewoordvoerder Wendy Gehrmann: ,,Handhaving op afleiding in het verkeer is een prioriteit voor de politie''.

De kans is groot dat boetes rond smartphones in het verkeer de komende jaren sterk blijven toenemen. Zowel de politie als politiek nemen verschillende maatregelen om telefoongebruik in het verkeer uit te bannen. Minister Grapperhaus van Justititie en Veiligheid wil bijvoorbeeld een wetswijziging doorvoeren waarmee telefoongebruik achter het stuur onder 'roekeloos rijgedrag' wordt geschaard. Daardoor kunnen appen en bellen zwaarder bestraft worden.