Regionale bestuurders benoemen burgemeester Kiev tot erelid terwijl raketten hem om de oren vliegen

Dalfser dubbeldek­ker pikt 45 Oekraïense vluchtelin­gen op: ‘We hebben samen geknuffeld’

Een dubbeldekker van de Dalfser busonderneming South West Tours is vanmiddag met 45 Oekraïense vluchtelingen vertrokken vanaf de grens met Hongarije. Onderweg worden gezinnen met kinderen afgeleverd bij afgesproken opvangadressen in Boedapest, Praag en Leipzig, waarna vijftien tot twintig kinderen overblijven die in de loop van morgen in Dalfsen arriveren, vertelt Mirte Pekkeriet.

2 maart