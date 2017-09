Regionale en internationale toppers bij Salverda Berkumloop

De loop is populair, binnen vijf uur was de inschrijving gesloten toen de maximumlimiet van 1750 deelnemers werd bereikt.

Er zijn dit jaar wat veranderingen aangebracht. Niet zozeer tijdens de loop zelf, maar wel in de randzaken. 'We hebben er een aantal nieuwe sponsoren bij en dat zorgt voor nieuwe dingen. Zo hebben we onze vrijwilligers langs het parcours in het nieuw kunnen steken, staan er kilometerbordjes langs het parcours en hebben we de vooraankondingsborden vernieuwd', meldt voorzitter Rutger Blankvoort. 'Een nieuwe impuls, die er voor moet zorgen dat de Berkumloop ook de komende jaren populair blijft'.