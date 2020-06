Regionale GGD’s: slechts klein percentage test positief op corona

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft van maandag tot en met woensdag in totaal 301 testen uitgevoerd bij de teststraten in Vaassen en Zelhem. Dit leverde zestien positieve testen op, ofwel 5,3 procent. Over de hele week genomen heeft deze GGD 798 testen ingepland. Dat blijft ruim onder het maximum.

Opschalen

Bij de GGD IJsselland zijn in de teststraten in Ommen, Steenwijk, Zwolle en Deventer deze week gemiddeld 350 mensen per dag getest. ,,Dit is naar verwachting en dit aantal kunnen we goed aan’’, zegt woordvoerster Karla Kuiper. ,,Indien nodig kunnen we opschalen naar het dubbele hiervan. Naast testen op onze locaties hebben we bijna 60 mensen thuis bemonsterd de afgelopen week.’’ Ook hier lag het aantal positieve uitkomsten erg laag: op vrijdag was dat 0,4 procent op 100.000 inwoners.