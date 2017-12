Regionale molenaars blij met plaats op UNESCO-lijst: 'Steuntje in de rug'

Molens in heel Nederland kunnen in de vreugdestand worden gezet, want het molenaarsambacht staat voortaan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed bij UNESCO. Molenaars in deze regio zijn blij en zien het als erkenning en steun.

Ruud Roose is al achttien jaar vrijwilliger bij de Bökkers Mölle in Olst en tevens lid van Stichting De Overijsselse Molen. ,,Dit is heel erg goed, het is een prachtig oud ambacht. Ik heb het altijd een warm hart toegedragen."

,,Dit is geweldig leuk", zegt Gerard Effting van de Stichting vrienden van de molen 'Agneta' in Ruurlo. ,,Zodra de officiële bevestiging komt, ga ik de molen in de vreugdestand zetten." Volgens Effting zal het plaatsje op de lijst van UNESCO helpen om het molenaarsambacht ook in de toekomst te laten blijven bestaan. ,,We zijn op zoek naar jonge mensen die dit vak door willen zetten. We hopen dat deze erkenning daarbij helpt."

Opleiding

Die jonge mensen kunnen dan terecht bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Daar worden namelijk opleidingen tot molenaar aangeboden. Voorzitter Erik Kopp reageert verheugd op de beslissing van UNESCO. ,,Ik ben een trotse molenaar, het is een erkenning voor wat we doen. Het is een steun in de rug voor onze wens om het ambacht te beschermen."

De toevoeging aan de UNESCO-lijst neemt bij hem ook wat angst weg. ,,We waren bang dat het ambacht verloren zou gaan, omdat de molens tegenwoordig geen economische functie meer hebben. Maar doordat de overheid ons voor deze lijst heeft genomineerd, weten we dat we worden gesteund."

Momenteel doen 600 tot 700 leerlingen een opleiding om in de toekomst molenaar te kunnen worden. Per jaar slagen er volgens Kopp ongeveer 80. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft diverse afdelingen door het land waar deze opleidingen worden aangeboden. De Overijsselse afdeling is heel blij. ,,Dit is ook leuk voor Nederland", reageert voorzitter Gert Tutert uit Raalte. ,,Je kunt molens zien als oubollig, maar het is wel een traditie. En het trekt toeristen aan en levert dus geld op."

Leuke bijkomstigheid