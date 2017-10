Regionale talenten kijken tevreden terug op WorldSkills

Een podiumplek behaalden ze niet, maar toch overheerst er tevredenheid bij de talenten uit onze regio die deelnamen aan de WorldSkills in Abu Dhabi. Gisteravond was de prijsuitreiking .

Julian van Lohuizen uit Wijthmen eindigde op de elfde plaats in de categorie Sanitaire- en Verwarmingstechniek, Marco Quené uit Zeewolde werd twaalfde bij het onderdeel CNC-frezen en Esther Weijenberg uit Terwolde zesde bij het bloemschikken.

Geen wrok

Bij Marco Quené moet het resultaat nog even indalen. ,,De tevredenheid is er nog niet helemaal, maar dat komt nog wel. Er waren wel wat foutjes die niet hadden gehoeven. Mijn beroep is wel heel eerlijk. Als iets goed is, krijg ik punten. Als iets fout is, krijg ik geen punten. Ik koester dan ook geen wrok tegen de jury.''

Julian van Lohuizen kijkt terug op uiterst succesvolle dagen. ,,Ik ben heel tevreden en heb m'n best gedaan. Het doel was de top vijftien te halen en een excellent medaille te krijgen en dat is allebei gelukt. Dat had ik wel gehoopt, maar niet verwacht. Ik ben er heel blij mee.''