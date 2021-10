Reinjan (35) uit Zwolle verliest tonnen digitaal geld en maakt nu furore met podcast over... geld

Wat is geld? Reinjan Prakke (35) spreekt in totaal 5,5 uur en met 15 topeconomen over deze vraag en alles wat samenhangt met ons monetaire systeem. Prakke valt stil, begint een zin, zucht eens en doet dan toch nog een poging. ,,Ik denk dat het in de kern een sociaal contract is, een afspraak die we met elkaar maken. Maar economen zijn het er niet over eens wat geld precies is.’’