Reis je met de bus? Dan bij de achterdeur instappen!

UPDATE Coronavi­rus: gevangenis­sen Zutphen en Zwolle trekken verloven in en familie gedetineer­den niet meer welkom

13 maart Gevangenissen in Nederland nemen maatregelen tegen het coronavirus. Bezoek is vanaf morgen (zaterdag) niet meer welkom in de huizen van bewaring, met in deze regio de gevangenissen in Zwolle en Zutphen. Ook de verloven van gedetineerden zijn ingetrokken.