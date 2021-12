‘Rek is eruit’ bij kinderopvang Doomijn: ouders verzocht kroost niet te brengen eind december

Directeur Manuela Spaninks hoopt in de laatste week van december het personeel de rust te bieden die zo hard nodig is. ‘Hoewel zij hun werk in de kinderopvang met hart en ziel doen, is het ook zwaar en is de werkdruk hoog. (...) De rek is er op een gegeven moment uit. Dat moment is nu. Ik zie dat mijn medewerkers moeten opladen om gezond en gedreven aan het werk te blijven gaan’, zo schrijft ze in de e-mail aan de ouders.