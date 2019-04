‘Relatief weinig overlast’ door werkzaamheden A28

Van vrijdagavond tot vanochtend vroeg is de A28 tussen afrit Lelystad en afrit Harderwijk afgesloten geweest. Automobilisten hebben zeker vertraging ervaren. ,,Al viel dat relatief mee,’’ zegt Rijkswaterstaatwoordvoerder Gertske de Bruijn. ,,Vanwege het mooie weer konden we doorwerken, was er weinig tegenslag en konden we de weg vannacht om 3 uur vrijgeven in plaats van om 6 uur.’’