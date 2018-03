Relaxen in koud water

Het ijskoude water in om je te ontspannen. Het klinkt onlogisch, maar het werkt. Mindfulness coach Bas Kniest organiseert in samenwerking met Peppergym een workshop Winterzwemmen op 9 maart.

De workshop is gebaseerd op activiteiten in Rusland en 'The Iceman' Wim Hof. ,,Je leert ademhalingstechnieken, focus vasthouden en uiteindelijk ga je het koude water in bij de Wijthemerplas", zegt Kniest. Bij de waaghalzen die het doen zorgt het voor een kick en ook een betere gezondheid.

Gezondheid

Kniest legt de deelnemers eerst de theorie uit over ademhalingstechnieken en de focus houden. Het lichaam moet warm zijn wanneer je het koude water in gaat en dus worden eerst warming-up oefeningen gedaan. Hij begeleidt de mensen bij het proces. ,,Het gaat om een halve tot een hele minuut dat je in het water bent. Op het moment dat je in het water bent voel je veel pijn en schiet het lichaam eerst in vecht- en vluchtstand door de pijn", legt Kniest uit. ,,De ademhalingstechniek zorgt dat je kan ontspannen. Dan voelt het niet meer koud."

Na afloop voelen mensen zich beter, stelt hij. ,,Het koude water ingaan ligt buiten je comfortzone en het koude water is een pijnprikkel. Deze verandert achteraf in een genotsprikkel", zegt Kniest. ,,Doordat je deze uitdaging aan kunt, zorgt het ook in je dagelijks leven ervoor dat je zelfverzekerder bent en daardoor bijvoorbeeld makkelijker presentaties kunt houden." Daarnaast heeft het lichamelijke voordelen. ,,Met de ademhalingstechnieken worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Daarnaast train je de bloedvaten, wat goed is voor de doorbloeding."

