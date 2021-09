Relaxen op het strand tijdens de coronaprik: GGD zet nu ook VR-bril in bij prikangst

Bart beatboxt zich over de wereld: ‘Het heeft de potentie om enorm te groeien’

28 september Bart Voogt (26) uit Heerde is de enige officiële beatbox-docent van het land (groespsgewijs). Hij battlet en jureert over de hele wereld, werd meermaals Nederlands kampioen en vice-wereldkampioen in Berlijn. Naast Amsterdam geeft hij sinds een jaar les in Zwolle, in de hoop op meer belangstelling voor deze wat onderschatte kunstvorm.