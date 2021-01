Rellen die nooit rellen werden: de politie is raddraaiers in Zwolle telkens een stap voor, terwijl de stad zijn adem inhoudt

video Sarah Lucassen (23) is de nieuwe stadsdich­ter van Zwolle, de jongste ooit: ‘Ik wil mensen weer een glimlach op het gezicht geven’

10:38 De 23-jarige Sarah Lucassen is per donderdagavond de nieuwe stadsdichter van Zwolle. Ze is daarmee de jongste stadsdichter die Zwolle ooit heeft gekend en volgt Jeroen Kraakman (40) op. Een dubbelinterview. ,,Ik heb een aantal keer flink gezeik gekregen met mijn gedichten.”