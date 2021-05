Rembrandt met spuitbus terug in Zwolle: Donovan maakt Herman Broodportret bij de Grote Kerk

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen daalt, maar situatie in Staphorst blijft zorgelijk

29 april Het aantal mensen in Oost-Nederland dat via de GGD een positieve uitslag van een coronatest heeft gekregen, is gedaald ten opzichte van een dag eerder. Zeker in de Veiligheidsregio’s IJsselland en Flevoland zijn er duidelijk minder besmette personen geconstateerd. Ondanks een daling in Staphorst zijn daar de zorgen nog steeds het grootst.