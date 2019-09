Rembrandtlaan klaagt steen en been over nieuwe fietsstraat

Omwonenden van de Rembrandtlaan klagen steen en been over herrie en hardrijders sinds de weg is ingericht tot fietsstraat. Volgens hen nodigt de weg nu meer dan ooit uit tot hardrijden en veroorzaken die racende bestuurders veel extra geluidsoverlast als ze met twee wielen over een klinkerbaan in het midden van de weg rijden. ,,Dit is precies waar we voor gewaarschuwd hebben."