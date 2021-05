René en Karin zijn radeloos: wie jatte het unieke kruis van het graf van hun ouders in Zwolle?

Zwolle voert boete- en bonussys­teem voor restafval in, maar Arnhem stopt juist met betalen per vuilniszak

16:26 Terwijl in Zwolle de inwerptrommels bij ondergrondse containers verkleind worden en vanaf 2022 een boete- en bonussysteem rond restafval ingevoerd wordt, keert Arnhem een soortgelijk principe juist de rug toe. De stad stroomde over van gedumpte vuilniszakken. Is dit het voorland van Zwolle?