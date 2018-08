René uit Deventer en Mick en Henk uit Zwolle in The Voice Senior

De populaire talentenjacht The Voice of Holland is terug, met een nieuwe draai. Na The Voice Kids start nu ook een versie voor senioren. Zanger René Bishop (71) uit Deventer en het duo Mick Woearbanaran (68) en Henk Klompenmaker (71) uit Zwolle vertellen waarom ze meedoen en of ze met hun grijze haren nog een ster zullen worden.