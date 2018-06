Renovatie Zwolse appartementen Harm Smeengekade laat even op zich wachten

De oplevering van het appartementencomplex HSK20 aan de Harm Smeengekade laat nog even op zich wachten. Door vervuilde grond onder het parkeerterrein krijgen de bewoners van de flat de sleutel pas over drie weken.

De renovatie van de voormalige bejaarden- en studentenflat Nieuwe Haven (omgedoopt tot HSK20) is bijna afgerond. Toch moeten de nieuwe bewoners van de vijfenzestig appartementen geduld hebben. Doordat de grond onder het nieuwe parkeerterrein vervuild was tijdens het realiseren van het complex, is de oplevering drie weken uitgesteld.

Olie

In de grond zat oude olie, wat niemand had kunnen voorzien, stelt Salverda-projectleider Wilbert van de Weg. ,,We zijn hier op een bestaande locatie aan het bouwen en kunnen hier van alles tegenkomen." De olie moest door een gespecialiseerd bedrijf worden gesaneerd. ,,In heel Zwolle ligt her en der wel wat olie in de grond, maar deze hoeveelheid was hoger dan toegestaan. Dan heb je pech." Dit betekende dat rond het parkeerterrein niet gewerkt kon worden. Wel konden andere werkzaamheden verder gaan.

Drie weken later

In plaats van eind mei of begin juni is de datum van oplevering nu 2 juli, nog voor de bouwvakvakantie. De bewoners zijn allemaal op de hoogte gesteld van de uitloop. Volgens deltaWonen-woordvoerster Jolande Vos hebben de toekomstige bewoners vrede met het uitstel. ,,We hebben iedereen een berichtje gestuurd en persoonlijk gesproken. Sommige waren er juist blij mee. Die hadden nog extra tijd om de vloerbedekking uit te zoeken." DeltaWonen wordt de beheerder van zesentwintig energiezuinige huurappartementen. Bouwbedrijf BPD, dat eigenaar is van de negenendertig koopwoningen, was vrijdag niet beschikbaar voor een reactie.

Transformatie