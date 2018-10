Renovatieprojecten Pierik en Amer vertraagd: onvoldoende onderzoek naar vleermuis en huismus

De provincie heeft SWZ bericht over de afwijzing, de corporatie zal de betreffende bewoners spoedig op de hoogte stellen. Het gaat om honderden huurwoningen in de wijk Pierik en aan de Amer in de AA-landen die dit najaar gerenoveerd zouden worden. Bij renovatieprojecten vraagt de provincie standaard om een onderzoek naar aanwezige diersoorten en de maatregelen die genomen worden om die tijdens de werkzaamheden te beschermen. In het geval van SWZ, stelt de provincie, is dit onvoldoende gebeurd. ,,We hebben SWZ tweemaal de mogelijkheid gegeven om de aanvragen alsnog volledig te maken, en hiervoor een ruime termijn geboden", schrijft Gedeputeerde Staten. ,,De woningbouwvereniging heeft als reactie op ons tweede verzoek om aanvulling gereageerd met het verzoek om de door hen ingediende onderzoeken toch te accepteren."