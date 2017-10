Reorganisatie Het Zand splijt de vakbonden

100 banen weg

Het Zand, dat verpleeghuiszorg en thuiszorg biedt in Zwolle en omgeving, moet vanwege financiële problemen 100 voltijds banen schrappen. Bij Het Zand werken veel parttimers. In totaal zou het meer dan 200 mensen treffen. De FNV vindt dat rond de reorganisatie nog steeds een sfeer van 'heimelijkheid en geheimzinnigheid' hangt en wil eerst meer gegevens boven tafel. Ook wil de FNV dat de melding van collectief ontslag ingetrokken wordt. ,,Het Zand wil de werknemers die het treft van werk naar werk begeleiden. Dan moet je niet tegelijk ook de dreiging van een collectief ontslag boven de markt laten hangen'', zegt bestuurder Wim van der Hoorn.

'Gemakkelijk'

Hij vindt dat de andere bonden zich er gemakkelijk van af gemaakt hebben omdat hun achterban niet direct getroffen wordt. Zijn bond vertegenwoordigt vooral de mensen in de lagere niveaus, waarvan nu de banen opgeheven worden. ,,De FNV wordt neergezet als lastig, maar de andere bonden zetten snel hun handtekening en gaan dan weer naar een ander dossier. Wij gaan hier door, want er is nog heel veel te doen.''

Begeleiding

NU'91-bestuurder Gorrit Smit wijst de beschuldiging van de hand als 'complete onzin'. ,,Ook wij hebben leden die onder het sociaal plan vallen en we zijn zelfs al bezig met de begeleiding van individuele leden, zoals een bond hoort te doen.'' Het sociaal plan is in orde en de reorganisatie is onontkoombaar, aldus Smit. Hij vindt dat de FNV zijn leden geen dienst bewijst met de gekozen opstelling. ,,Als je meepraat kun je ook zorgen voor garanties voor je leden. Wij hebben in het overleg bijvoorbeeld gepleit voor het bijscholen van de groep helpenden, zodat ze wellicht in een andere functie binnen de organisatie toch weer aan de slag kunnen. De FNV zet zichzelf op deze manier buitenspel.''