Reorganisatie noodlijdend Het Zand kost honderd banen

Bij de reorganisatie bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle en omgeving gaan 100 van de ruim 680 fte's verloren. Omdat bij de zorgorganisatie veel parttimers werken treft dat nog veel meer mensen. Het grootste banenverlies, ongeveer 60, betreft de zogenoemde functies 1 en 2 in de zorg. De overige banen verdwijnen in allerlei functies, van de receptie tot managementfuncties.

Dat meldt bestuurder Tamara Ritsema van Het Zand. De verpleeg- en thuiszorgorganisatie verkeert in financiële problemen, onder meer door een tekort van 2,7 miljoen over 2016. Ook is er een tekort op de lopende begroting van 2017. Al met al moet Het Zand voor 9,5 miljoen ombuigen. Hierin zijn ook afvloeiingskosten en herstructurering van leningen meegenomen.

Onbalans

Het Zand heeft vijf verpleeghuizen, een behandelafdeling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en een hospice. Er worden geen afdelingen of tehuizen gesloten, zegt Ritsema. Het Zand zoekt de oplossing in een forse vermindering van het aantal personeelsleden. In verhouding tot andere zorginstellingen heeft Het Zand te veel personeel in dienst. ,,Iedereen is van betekenis voor cliënten en iedereen werkt hard. Maar toch is er een onbalans die we moeten aanpakken om de organisatie weer financieel gezond te maken.''

Toekomst

Ritsema begon in april van dit jaar als bestuurder en trof naar eigen zeggen een organisatie aan die het huishoudboekje niet op orde had. Op de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is wil ze niet ingaan. ,,Daar loopt nu een extern onderzoek naar. Ik steek mijn energie in de toekomst.''